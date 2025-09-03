Rapina brutale alla stazione, scarcerato 38enne

Accolta l’istanza presentata dal difensore, cambia la misura cautelare

La Sezione Feriale della Corte d’Appello di Napoli ha disposto la scarcerazione di L.Y., trentottenne di origine Marocchina, condannato a 4 anni e 5 mesi per il reato di rapina aggravata e lesioni. Questa la decisione dei Giudici della Corte d’Appello che in data odierna hanno accolto l’istanza presentata dell’avvocato Luigi Marrandino, disponendo la sostituzione della misura custodiale in carcere con quella degli arresti domiciliari. Il trentottenne marocchino era detenuto a Napoli Poggioreale in seguito all’arresto in flagranza di reato operato dagli Agenti della Polizia lo scorso mese di febbraio nei pressi della Stazione ferroviaria di Napoli dopo una brutale rapina messa a segno ai danni di una giovane viaggiatrice che nell’occasione riportava lesioni alla mano.



