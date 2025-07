RAPINA GLI AUTOMOBILISTI mentre fa finta di essere un poliziotto al posto di blocco

NON DIMENTICARTI DI SEGUIRE CASERTACE NELLA COMMUNITY WHASTAPP

CASERTA – Girava tra Villa Literno e Castel Volturno con una paletta rossa in mano, fingendosi un agente delle forze dell’ordine per fermare ignari automobilisti. In realtà era un rapinatore seriale, specializzato nel colpire soprattutto in zone isolate e prendendo di mira vittime straniere. Ora, per lui, è scattata un’ordinanza di custodia cautelare in carcere.

A incastrarlo sono state le indagini condotte dalla Polizia di Stato di Caserta e coordinate dalla Procura di Napoli Nord. Tutto è partito da alcune denunce, tutte con lo stesso racconto: un finto poliziotto che fermava le persone, le sottoponeva a perquisizioni “di routine” e poi, approfittando del momento, portava via soldi, telefoni e documenti. In un caso, è arrivato anche a colpire al volto una delle vittime.

Grazie alle immagini delle telecamere e ai riconoscimenti da parte dei rapinati, la polizia ha ricostruito il quadro e identificato il 37enne, già noto alle forze dell’ordine. L’uomo, che puntava su vittime straniere pensando che non si sarebbero rivolte alle autorità, si trova già nel carcere di Poggioreale per reati simili. L’ordinanza gli è stata notificata proprio lì.