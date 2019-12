Rapinarono due pompe di benzina a MADDALONI. Condanna definitiva per due ventenni

MADDALONI (red.cro.) – La Cassazione ha confermato la condanna a quattro anni di reclusione per due ragazzi di San Felice a Cancello, Francesco Chersoni, di 22 anni, e Tommaso Izzo, di 26, ritenuti responsabili di altrettante rapine avvenute tra Maddaloni ed Acerra. La rapina avvenne nel luglio 2017, distributore di carburante “Ecos srl”, ubicato a Maddaloni, in via Calabricito e poco dopo ci fu anche la seconda, sempre ad una pompa di rifornimento, la Bip di via Forche Caudine. La sentenza della corte di Appello di Napoli confermava la decisione del Gup del tribunale di Santa Maria Capua Vetere che condannava Izzo e Chersoni. Gli avvocati dei due hanno portato il caso davanti alla corte di Cassazione, motivando i ricorsi sulla questione della confessione, ma per i giudici questa era avvenuta quando era già stata acclarata la responsabilità del reato. Per Chersoni, c’è anche l’aggravante dell’arma. Secondo la difesa, non sussisterebbe sia perché non costituisce reato portare in luogo pubblico una pistola a salve. Ma per i giudici quella pistola a salve è stata utilizzata per la rapina, quindi resta in piedi la decisione presa precedentemente.