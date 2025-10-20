RAPINATORI ADOLESCENTI. Con coltello in mano, vittima un 30enne: arrestato ragazzo di 17 anni

20 Ottobre 2025 - 19:09

Foto di repertorio

E’ ONLINE IL PODCAST “IL COLPO! QUATTRO CITTA’, QUATTRO STORIE CRIMINALI – CLICCA QUI PER ASCOLTARLO GRATIS SU SPOTIFY

E CLICCA QUI PER ASCOLTARLO SU APPLE PODCAST

SANTA MARIA CAPUA VETERE – I Carabinieri della Stazione di Santa Maria Capua Vetere hanno fermato un minorenne egiziano di 17 anni, sospettato di rapina aggravata e lesioni personali. L’adolescente avrebbe agito insieme a un complice, anch’egli minorenne, al momento irreperibile.

La rapina è avvenuta nella serata di ieri in via Napoli, dove un 30enne è stato aggredito da due giovani. Dopo averlo minacciato e ferito a una mano con un’arma da taglio, i due gli hanno sottratto una borsa contenente due telefoni cellulari del valore di circa 800 euro e i documenti personali.

Le indagini, avviate tempestivamente dai Carabinieri, hanno portato all’identificazione e al fermo di uno dei due presunti responsabili. Il minorenne è stato trasferito nella casa circondariale di Santa Maria Capua Vetere, in attesa delle decisioni dell’Autorità Giudiziaria. Le ricerche del secondo ragazzo sono ancora in corso.

Testata registrata presso il tribunale di BENEVENTO con nr. 7 del 02/09/2013

Direttore responsabile:  Gianluigi Guarino
Copyright 2019 CASERTACE
P.IVA 04465230615
Responsabile trattamento dati personali: Gianluigi Guarino