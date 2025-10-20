RAPINATORI ADOLESCENTI. Con coltello in mano, vittima un 30enne: arrestato ragazzo di 17 anni

E’ ONLINE IL PODCAST “IL COLPO! QUATTRO CITTA’, QUATTRO STORIE CRIMINALI – CLICCA QUI PER ASCOLTARLO GRATIS SU SPOTIFY

SANTA MARIA CAPUA VETERE – I Carabinieri della Stazione di Santa Maria Capua Vetere hanno fermato un minorenne egiziano di 17 anni, sospettato di rapina aggravata e lesioni personali. L’adolescente avrebbe agito insieme a un complice, anch’egli minorenne, al momento irreperibile.

La rapina è avvenuta nella serata di ieri in via Napoli, dove un 30enne è stato aggredito da due giovani. Dopo averlo minacciato e ferito a una mano con un’arma da taglio, i due gli hanno sottratto una borsa contenente due telefoni cellulari del valore di circa 800 euro e i documenti personali.

Le indagini, avviate tempestivamente dai Carabinieri, hanno portato all’identificazione e al fermo di uno dei due presunti responsabili. Il minorenne è stato trasferito nella casa circondariale di Santa Maria Capua Vetere, in attesa delle decisioni dell’Autorità Giudiziaria. Le ricerche del secondo ragazzo sono ancora in corso.