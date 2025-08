Real Grazzanise riparte: al via la preparazione per la stagione 2025/2026

Una campagna acquisti puntando a creare un mix tra giovani promesse e giocatori di grande esperienza

GRAZZANISE (Arnaldo Betti) – È ufficialmente partita la nuova avventura del Real Grazzanise. Il 28 luglio ha segnato il ritorno in campo della squadra con l’inizio della prima sessione di preparazione in vista della stagione sportiva 2025/2026. Un mix di entusiasmo, ambizione e rinnovata energia anima il gruppo, che vede per la prima volta insieme i nuovi acquisti e i riconfermati della passata stagione, pronti a mettersi a disposizione del mister Giovanni Panico e dell’intero staff tecnico per questa avventura nel campionato d’Eccellenza.

La campagna acquisti è stata importante e ben strutturata, puntando su un mix di giovani promesse e giocatori di grande esperienza:

Andrea Vergara , difensore classe 2008

, difensore classe 2008 Gioele Cifariello , centrocampista classe 2008

, centrocampista classe 2008 Luca Orefice , portiere classe 2006

, portiere classe 2006 Antimo Chiariello , centrocampista classe 2007

, centrocampista classe 2007 Giovanni Colucci , portiere classe 2008

, portiere classe 2008 Vincenzo Liccardi , classe 1989, esperto attaccante: uno dei grandi colpi di mercato

, classe 1989, esperto attaccante: uno dei Andrea Pontillo , difensore classe 2006

, difensore classe 2006 Vincenzo Percuoco , ala destra classe 2002, con importanti esperienze in Serie D

, ala destra classe 2002, con importanti esperienze in Serie D Armando D’Errico , classe 2002, nuovo acquisto dal grande potenziale

, classe 2002, nuovo acquisto dal grande potenziale Mario Severino , difensore classe 1986

, difensore classe 1986 Vincenzo Pontillo , centrocampista classe 1991, giocatore di grande qualità

, centrocampista classe 1991, giocatore di grande qualità Antonio Calone , terzino sinistro dalle ottime doti tecniche e fisiche

, terzino sinistro dalle ottime doti tecniche e fisiche Orazio Grezio, noto come “Il Cobra”, attaccante con esperienze in Lega Pro

Oltre ai nuovi innesti, il Real Grazzanise riparte da un solido gruppo di giocatori riconfermati che hanno dimostrato attaccamento alla maglia e qualità nella scorsa stagione:

Cerreto tra i pali

tra i pali In difesa: Di Ronza , Varchetta , Di Maio

, , A centrocampo: Russo e D’Abrosca

e In attacco: Alvino, Castaldi, Durazzo e Marino

A guidare il gruppo sarà come sempre mister Giovanni Panico, affiancato da uno staff arricchito da importanti novità e conferme:

New entry: mister Fascia e il prof. Noviello

e il Riconfermati: Di Caprio , preparatore dei portieri Di Sciorio , collaboratore tecnico Di Salvatore , fisioterapista



Alla guida del Real Grazzanise il presidente onorario Eugenio Raimondo, dal vice presidente Gerardo Gazzillo e dal presidentissimo Agostino Parente nonché dal direttore generale Gianfranco Parente, il direttore sportivo Nicola Celio.

Così Real Grazzanise si prepara dunque ad affrontare la nuova stagione con grande determinazione, tra volti nuovi, solide certezze e un ambiente unito. Obiettivo: essere protagonisti in ogni competizione. I tifosi rossoblù possono sognare.