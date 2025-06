REAL NORMANNA. Grande vittoria davanti ad un pubblico record. La squadra di Diana e Del Villano torna in Serie D

Partita palpitante al Bisceglia. Gli aversani dominano e ribaltano il punteggio del risultato dell’andata, quando avevano perso 3-2 a Modica. Poi nel finale si chiudono e rischiano di subire il gol che li avrebbe ai supplementari. Ma alla fine esplode la festa

AVERSA – La nuova dirigenza ha ridato dignità al calcio normanno. Oggi pomeriggio, il Real Normanna, torna in Serie D dopo aver attraversato e dominato la lunga trafila delle insidiose partite dei play-off.

L’avvenimento festeggia degnamente, dunque, il centenario della fondazione della squadra e dunque è stata festa grande allo Stadio Bisceglia. L’avversaria era di quelle importanti, visto che il Modica, così come del resto la squadra Real Normanna è abituata a gravitare in D. Per di più c’era da ribaltare il risultato dell’andata, ossia la sconfitta di 3-2, patita dagli aversani in terra siciliana.

A firmare le reti della promozione in D sono stati Esposito e Caso Naturale

Sin dai primi minuti la Real Normanna prende il controllo del centro campo e abbassa il Modica, costringendolo solo a difendersi. Conseguenza naturale è la rete del vantaggio, siglata al ’20 minuto. Punizione perfetta di Esposito. Il pallone supera la barriera e si infila all’incrocio dei pali. Il gol carica ulteriormente la compagine dei presidenti Del Villano e Diana. La Real potrebbe già raddoppiare prima del riposo con Caso Naturale, che batte al volo con il pallone che esce di pochissimo, dopo un paio di minuti.

La grande pressione porta anche ad una conclusone di Aracri. Solo ampiamente dopo la mezz’ora, precisamente al 38′. il Modica si affaccia timidamente nella zona difensiva della Normanna senza riuscire però assolutamente a pungere. Ma è chiaro che i siciliani devono pur far qualcosa per riequilibrare il punteggio e l’inerzia del match.

Nei primi minuti della ripresa è soprattutto Idoyaga a mettersi in luce. Ma è un fuoco di paglia visto che è l’Aversa a riprendere il pallino del gioco. Caso Naturale è ancora pericoloso, protesta per un presunto fallo in aria, ma in questo caso l’arbitro fa correre.

Ma il raddoppio nell’aria e arriva al 25′ del secondo tempo: cross di Esposito per Caso Naturale il quale, da prima punta, con grande tempismo riesce ad eludere il fuori gioco e a partire in tempo, firmando di testa il 2-0. Lo spettro dei supplementari, si allontana, anche se il Modica segnando un gol, riequilibrerebbe il saldo del punteggio tra andata e ritorno. E come capita spesso in casi del genere, la squadra chi ha dominato la partita, vive gli ultimi minuti con apprensione, abbassando il baricentro.

Qui ci vogliono i santi numi che hanno vegliato dall’alto, perché il Modica, che non ha fatto praticamente nulla durante il match, nell’assalto finale, nonostante fosse in inferiorità numerica, prima per l’espulsione di Idoyaga e dopo di Francofonte per proteste, colpisce prima una traversa e poi un palo. Sarebbero stati i supplementari e forse anche i rigori. Ma oggi a meritare era la Real Normanna ed è il finale giusto per quello che si è visto in tutti 180 minuti del doppio match.

IL TABELLINO DELLA PARTITA

REAL NORMANNA: Merola, Sieno, Cassandro, Di Girolamo, Marzano, (38′ Fontanarosa), Esposito (47’ st Nocchiero), Aracri (50’ st Pantano), Orefice (33’ st Pozzebon), De Rosa (35’ st Battaglia), Alfano, Caso Naturale. disp.: Poerio, Fucci, Canneva, Sequino. All. Sanchez

MODICA CALCIO: Pontet, Messina (33’ st Fragapane), Rossi, Francofonte, Incatasciato (33’ st Handzic), Cappello (15’ st Viegas), Aldair (15’ st Schembari), Palmisano, Arquin, Idoyaga, Cacciola. A disp.: La Licata, Mallia, Kondila, Triolo, Montanaro. All. Tudisco

ARBITRO: Marco Antonuccio di Roma1

ASSISTENTI: Lorenzo Nannipieri di Livorno e Andrea Della Bartola di Pisa (4° ufficiale Andrea Palmieri di Brindisi)

MARCATORI: 20’ pt Esposito (RN), 25’ st Caso Naturale (RN)

NOTE: Espulsi al 35’ st Idoyaga (M) per doppia ammonizione e al 45’ st Francofonte (M) per proteste. Ammoniti Rossi, Cappello (M), Caso Naturale (RN). Recupero 2’ pt, 5’ st