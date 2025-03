Record e conferme ai Campionati Regionali: Gemetto e Zaki dominano i 10000m.

Gemetto della Caivano Runners da record in 33’29”13, il portacolori International Security Service Zaki vince in 30’17”17.

AGROPOLI (Pietro De Biasio) – Una giornata di grande atletica che ha messo in luce talenti emergenti e confermato il valore di chi già da tempo è ai vertici della corsa su pista. Lo stadio di Agropoli ha accolto, sabato 29 marzo, i Campionati Regionali Individuali Junior, Promesse e Senior, nell’ambito del CdS di Corsa Assoluti.

Un appuntamento atteso, con i migliori specialisti del mezzofondo pronti a sfidarsi nei 10000 metri, tra ambizioni personali e punti preziosi per le rispettive società. La gara femminile ha visto imporsi con autorità Valentina Gemetto, atleta piemontese in forza alla Caivano Runners, che ha tagliato il traguardo in 33’29”13, siglando il nuovo record regionale assoluto su pista.

Una prova di grande consistenza per la 27enne di Saluzzo, che ha imposto il suo ritmo sin dai primi chilometri. Sul podio, alle sue spalle, si è piazzata la compagna di squadra Maria Gorette Subano che ha chiuso in 34’07”73. Terza e quarta posizione per le sorelle Francesca Palomba (39’04”91) e Filomena Palomba (39’42”13), anch’esse in gara con i colori della Caivano Runners. A chiudere la top five Michela Piermatteo (Atletica Agropoli), che con 42’33”72 si è laureata campionessa regionale nella categoria Promesse.

Tra gli uomini, il duello per la vittoria ha visto protagonista Yassine Zaki (International Security Service), capace di imporsi con un tempo di 30’17”17, frutto di una gara condotta con grande intelligenza tattica e chiusa con un allungo imperioso nel finale. Alle sue spalle il compagno di squadra Hicham Boufars, che ha fermato il cronometro su 30’45”57, precedendo di misura Yassine Metraoui (Gruppo Millepiedi), bronzo con 31’33”15.

Quarto posto per Michele Caggiano (Running Club Napoli) con 32’00”06, mentre il quinto posto è andato a Alessandro Rescigno (Caivano Runners), autore di un 32’23”64. Titolo regionale Promesse per Alessandro Amantea (Isaura), che ha chiuso in 33’43”44, mentre tra gli Juniores il successo è andato a Giuseppe Cecere (Caivano Runners), con un tempo di 33’43”92. A livello di società, la Caivano Runners ha confermato la propria superiorità assoluta nel settore femminile, totalizzando 394 punti grazie alle sue quattro atlete classificate. Tra gli uomini, il successo è andato all’International Security Service, che con 372 punti ha superato il Running Club Napoli (364 punti), mentre sul terzo gradino del podio è salita la Caivano Runners, con un totale di 347 punti.