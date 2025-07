REGGIA CARDITELLO, paga Pantalone: Luigi Roma e Gimmi Cangiano spendono oltre 100 mila euro di incarichi diretti. E l’impresa di MARCIANISE…

NON DIMENTICARTI DI SEGUIRE CASERTACE NELLA COMMUNITY WHASTAPP

Non vanno sottovalutati, al di là dell’eseguità della cifra, i 4 mila euro alla Pluff Design, che si occupa di strategia social anche per campagne elettorali. Poi, c’è una sola ditta di architetti napoletani che supera i 100 mila euro. E qui ci stiamo lavorando per capire meglio

SAN TAMMARO – Lo avevamo annunciato: il movimento economico attorno alla Reggia di Carditello, gestita dal presidente Maurizio Maddaloni su input di coloro che ne hanno in mano i destini, ovvero Edmondo Cirielli e il suo fidato Gimmi Cangiano, che reggono le redini di Fratelli d’Italia a Caserta e in Campania e pronti a portare alle prossime elezioni regionali il consigliere di amministrazione della Fondazione Luigi Roma, uomo del partito, sarebbe diventato un argomento di approfondimento di CasertaCe.

E gli affidamenti diretti sono e restano il modo più veloce ed evidente per capire dove devono andare i tanti soldi che ruotano attorno a Carditello, struttura che tra qualche mese si troverà a gestire finanziamenti dal valore di 27 milioni di euro.

Il caso forse più importante – non l’unico – riguarda la scelta diretta per due incarichi alla società P.T.I. Progetti Territoriali Integrati di Napoli.

La società con rappresentante legale Carmen De Luca e principale architetto Maurizio Di Stefano, è stata scelta per la redazione di elaborati tecnico-amministrativi legati al Programma Nazionale “Cultura”. Gli interventi, finanzianti dai Fondi europei di sviluppo regionale, riguardano l’efficientamento energetico e la messa in sicurezza sismica della Delizia Reale di Carditello, per un importo complessivo di 102.604,73 euro (IVA esclusa).

Nel dettaglio, il primo incarico sull’efficientamento energetico, ammonta a 52.893,61 euro, mentre il secondo, per la riduzione del rischio sismico, è di 49.711,12 euro. La Fondazione ha motivato la scelta dell’affidamento diretto con l’urgenza e la complessità dei bandi, nonché con l’assenza di competenze interne adeguate. Una giustificazione che abbiamo letto talmente tante volte negli anni che, non ce ne voglia il direttore generale delle due determine, Giuseppe Russo, sono parole che lasciano il tempo che trovano.

Più piccolo, ma comunque interessante, l’atto relativo all’aggiudicazione a favore della società Pluff Design di Marcianise per i servizi di grafica, creatività e campagne social per il Carditello Festival 2025, in programma dal 1° luglio al 4 settembre 2025. L’importo complessivo, come detto, non si avvicina minimamente alle somme del precedente incarico, ammonta a 4.880 euro (IVA inclusa), corrispondenti a 4.000 euro netti.

Il proprietario di questa srl semplificata è Antonio Iodice, il quale lavora assieme alla moglie, Giulia Scalera, che sarebbe la vera forza motrice di questa piccola azienda che, sicuramente, in maniera indiretta o diretta sarà attiva durante la prossima campagna elettorale per le regionali, alla quale parteciperà Luigi Roma, come scritto in precedenza. Apprezzati protagonisti della comunicazione nella loro Marcianise, si occupano di questo settore per la Ecocar, società della raccolta rifiuti in città, con una storia non esattamente edificante.

