REGGIA DI CASERTA: apertura serale per Notte Europea Musei

Apertura serale straordinaria degli Appartamenti reali e della Gran Galleria al costo simbolico, a partire dalle 19.30, di 1 euro

CASERTA – Sabato 17 maggio è la Notte europea dei Musei. Alla Reggia di Caserta è prevista un’apertura serale straordinaria degli Appartamenti reali e della Gran Galleria al costo simbolico, a partire dalle 19.30, di 1 euro.

La Notte europea dei Musei è un’iniziativa promossa dal Ministero della Cultura francese e patrocinata dall’UNESCO, dal Consiglio d’Europa e dall’ICOM, che si svolge in contemporanea in tutta Europa con l’obiettivo di incentivare e promuovere la conoscenza del patrimonio e dell’identità culturale nazionale ed europea.

Suggestivo il programma riservato ai visitatori della Reggia con lo spettacolo “Il sogno di Wittel” – ciclo “Lettere dal tempo” – a cura di ARB Dance Company, in programma al Vestibolo superiore (alle 17 e alle 19.30), quindi la performance di musica e danza “Echi di corte” a cura di Progetto Sonora e ARB Dance Company nella Sala delle Guardie del Corpo e alle 21 nella sala di Alessandro. Il Sonora Wind Trio, composto da Antonio Troncone (flauto), Sabrina Vito (clarinetto) e Alfonso Valletta (fagotto), proporrà musica settecentesca e improvvisazioni in chiave moderna e contemporanea.

I biglietti della Reggia di Caserta per la Notte dei Musei al costo simbolico di 1 euro, per gli ingressi a partire dalle 19.30, saranno in vendita da mercoledì 14 maggio su TicketOne e in biglietteria in piazza Carlo di Borbone. Prima delle 19.30 il costo dei biglietti è quello ordinario. Restano valide gratuità come per legge. L’ingresso al Museo e la partecipazione alle iniziative sono inclusi nell’abbonamento ReggiaCard2025. Il Parco reale e il Giardino Inglese saranno aperti secondo le modalità e gli orari ordinari https://reggiadicaserta.cultura.gov.it/orari/.

Domenica 18 maggio, per la Giornata Internazionale dei Musei, iniziativa promossa dall’ICOM, il tema scelto è “Il futuro dei musei nelle comunità in rapida evoluzione”, come i musei possono contribuire a un mondo che sta attraversando profondi cambiamenti sociali, tecnologici e ambientali. Per l’occasione Le Serre di Graefer propongono un’edizione speciale di “Voci dalle Serre”, evento immersivo che trasforma la visita alle storiche Serre in un racconto dal vivo; il pubblico sarà infstti guidato da un esperto botanico che illustrerà gli aspetti scientifici e storici di questo angolo incantato della Reggia di Caserta. E nel frattempo, ci saranno “incursioni” teatrali che sorprenderanno i visitatori lungo il percorso: giardinieri, botanici, sovrani e servitori prenderanno voce per raccontare aneddoti, segreti e memorie legate alla vita del giardino e alla sua evoluzione nel tempo”.