REGIONALI. Enzo Santangelo troppo forte. Piscitelli lascia FdI e si candida con la Lega
13 Ottobre 2025 - 16:16
CASERTA (g.g.) – La notizia era nell’aria ed è la conseguenza della campagna acquisti forsennata messa in piedi da Edmondo Cirielli, candidato presidente del centrodestra. Per questo motivo, Alfonso Piscitelli, dopo una trattativa lampo con Gianpiero Zinzi, lascia Fratelli d’Italia per candidarsi con la Lega.
Quindi si libera un posto dentro FdI e vedremo chi lo occuperà. Se dal condannato a tre anni per falso, Marcello De Rosa, mentre si allontana sempre di più l’ipotesi di una candidatura di un’altra orfana deluchiana: Maria Luigia Iodice.
In Campania anche un altro consigliere regionale aderisce alla Lega: si tratta di Gennaro Cinque.