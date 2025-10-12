REGIONALI. EVVIVA IL GENERALE DEI CC CIRIELLI Gimmi Cangiano, uno stomaco che digerisce anche un rapinatore putrefatto, ha contattato il condannato a tre anni per falso Marcello De Rosa

Ma Fratelli d’Italia tempo fa, non prevedeva l’obbligatorietà della presentazione del certificato dei carichi pendenti per il via libera a una candidatura? Eh beh, il quadro va completato: dopo la funambola del trasformismo politico, Raffaela Pignetti é la volta dell’immacolatissimo sindaco di Casapesenna, che da vicepresidente facente funzioni della Provincia, ha fatto sembrare Giorgio Magliocca un’educanda

CASERTA (G.G) E vai col tango. Dopo la trasformista anche il condannato per reati specifici.

Gimmi Cangiano che, evidentemente, ha uno stomaco per digerire anche un elefante putrefatto o un rapinatore imbalsamato, ha incontrato, per proporgli la candidatura nella lista del “presidente Cirielli”, Marcello De Rosa, già sindaco di Casapesenna, già vicepresidente reggente della Provincia, un periodo in cui ha fatto di tutto e di piú – basta accedere all’archivio per trovare un vero e proprio dossier – al punto di aver fatto sembrare Magliocca un dilettante allo sbaraglio, ma soprattutto attuale condannato a tre anni di reclusione per il resto di falso connesso da sindaco in una vicenda losca in cui é arrivato secondo la sentenza del tribunale di Aversa – Napoli Nord e secondo l’indagine condotta dalla squadra mobile di Caserta, a porre la firma falsa sotto al documento di dimissioni di un consigliere comunale che lui voleva fuori dall’Assise di Casapesenna.

Generale dei carabinieri Edmondo Cirielli, viva la buona politica, viva la legalità