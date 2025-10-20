REGIONALI. Ketty Cassandra, candidata dei 5 Stelle, mantiene la promessa: con Colombiano in FI, si è dimessa da presidente del consiglio

E’ ONLINE IL PODCAST “IL COLPO! QUATTRO CITTA’, QUATTRO STORIE CRIMINALI – CLICCA QUI PER ASCOLTARLO GRATIS SU SPOTIFY

Nel suo post, pubblicato sabato pomeriggio, a pochi minuti di distanza dal termine della convention forzista, annuncia anche il proprio passaggio all’opposizione, della quale sarà l’unica componente

SAN MARCELLINO (g.g.) – Dovevamo a Ketty Cassandra una breve menzione dopo averla un po’ pizzicata e un po’ sfotticchiata per il fatto che un’esponente di spicco del Movimento 5 Stelle in provincia di Caserta, candidata alle prossime elezioni regionali, rimanesse ancora agganciata al carro di Anacleto Colombiano, che le aveva concesso di diventare presidente del consiglio comunale di San Marcellino.

Lei aveva fatto sapere che, nel momento esatto in cui Colombiano avesse eventualmente ufficializzato la sua adesione a Forza Italia, lei avrebbe lasciato la carica e si sarebbe posta all’opposizione, diventando, aggiungiamo noi a questo punto, l’unica consigliera avversaria del sindaco, divenuto nel mentre anche presidente della Provincia.

L’adesione di Colombiano a Forza Italia è stata sacramentata durante la convention tenutasi all’Hotel Plaza tra Caserta e San Nicola. Va riconosciuto che la Cassandra, a dirla tutto, a quel punto non avendo alcuna strada alternativa da percorrere, ha immediatamente pubblicato un lungo post su Facebook, annunciando le sue dimissioni da presidente del consiglio comunale e il suo passaggio all’opposizione.

Le va dato atto e non abbiamo alcun problema a ripubblicare il suo scritto qui sotto, in calce all’articolo.