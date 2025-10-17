REGIONALI. L’avvocato Giuseppe Tamburro candidato nella lista “Cirielli Presidente”

E’ ONLINE IL PODCAST “IL COLPO! QUATTRO CITTA’, QUATTRO STORIE CRIMINALI – CLICCA QUI PER ASCOLTARLO GRATIS SU SPOTIFY

CASERTA – Edmondo Cirielli, viceministro degli Esteri e candidato presidente del centrodestra per le prossime Elezioni regionali in Campania, ha annunciato l’ingresso in lista dell’avvocato e imprenditore del terzo settore Giuseppe Tamburro.

«La nostra lista si rafforza con persone di qualità come Giuseppe Tamburro – ha dichiarato Cirielli -. A lui va il mio personale “in bocca al lupo” per questa importante sfida, sono sicuro di un suo grande risultato».

L’avvocato Tamburro sarà quindi tra i candidati consiglieri nella lista “Cirielli Presidente”. Ma inizialmente doveva essere uno dei candidati della lista di Fratelli d’Italia, l’ingresso last minute all’interno della stessa di Enzo Santangelo, il quale porta in dote probabilmente almeno 10 mila voti di preferenza, ha indotto Cirielli a dare ordine al suo ascaro casertano, Gimmi Cangiano, di depennare proprio il nome dell’imprenditore del no profit.

Tamburro dopo alcuni giorni in cui, ovviamente e anche un po’ comprensibilmente, non ha nascosto la sua delusione, il suo disappunto per la mancata candidatura, ha deciso, dopo aver parlato spesso proprio con Cirielli, di entrare a far parte della sua lista.