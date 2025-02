REPORTAGE REGGIA DI CASERTA. Il video e le foto dei viali del parco reale appena rifatti e già in condizioni pietose

NON DIMENTICARTI DI SEGUIRE CASERTACE NELLA COMMUNITY WHASTAPP

CLICCA QUI -> https://chat.whatsapp.com/DAgb4AcxtG8EPlKwcTpX20

La direzione del monumento vanvitelliano sotto accusa

CASERTA – In seguito al nostro articolo riguardante i lavori malfatti per il rifacimento delle pavimentazioni lungo i percorsi laterali che circondano i bacini della via dell’Acqua all’interno della Reggia di Caserta (CLICCA QUI PER LEGGERLO), è emersa una nuova e preoccupante situazione che necessita di attenzione immediata.

Nonostante il cantiere sul lato in cui i lavori non erano stati completati a regola d’arte sia stato smontato, la situazione in loco continua a presentare gravi disagi. Il tratto in questione è caratterizzato da una serie di toppe stradali, nonché da punti in cui l’asfalto sta già mostrando segni evidenti di deterioramento. Il problema non riguarda più solo la qualità dei lavori iniziali, ma anche la loro manutenzione, che appare insufficiente e destinata a peggiorare nel tempo.

Questa incresciosa situazione solleva interrogativi sulla gestione dei lavori di restauro in un luogo di importanza storica e culturale come la Reggia di Caserta. Non si tratta solo di un danno estetico, ma di un potenziale rischio per la sicurezza dei visitatori e della struttura stessa, un sito che ogni anno accoglie migliaia di turisti e appassionati.

È fondamentale che la Reggia di Caserta, patrimonio dell’umanità, venga trattata con la cura e l’attenzione che merita, non solo per preservare la sua bellezza, ma anche per garantire la sicurezza e la fruibilità del sito per i visitatori.

.