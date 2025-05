Ricercato dopo la condanna per estorsione: arrestato dalla polizia nel casertano

.

NON DIMENTICARTI DI SEGUIRE CASERTACE NELLA COMMUNITY WHASTAPP

CLICCA QUI -> https://chat.whatsapp.com/DAgb4AcxtG8EPlKwcTpX20

CASTEL VOLTURNO – Nella serata di ieri, la Polizia di Stato di Caserta ha effettuato, a Castel Volturno, un servizio straordinario di controllo del territorio. Sono stati controllati circa 50 veicoli e 200 persone, che hanno portato alla denuncia di una giovane donna per resistenza a pubblico ufficiale e all’arresto di una persona.

In particolare, la donna, 22enne, è stata inseguita dai poliziotti del Commissariato di pubblica sicurezza di Castel Volturno, dopo essere scappata all’alt del posto di controllo. Dopo un inseguimento è stata fermata e trovata in possesso di hashish. È stata denunciata per resistenza e segnalata alla Prefettura per l’applicazione delle sanzioni amministrative, con la sospensione della patente di guida.

Nell’ambito dei servizi, il Commissariato ha

rintracciato un 34enne originario della provincia di Napoli, con precedenti per delitti contro il patrimonio e per reati in materia di stupefacenti, destinatario di un ordine di carcerazione emesso, lo scorso 30 aprile, dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli. L’uomo è risultato essere stato condannato in via definitiva a 5 anni di reclusione per un’estorsione, commessa a Napoli nel 2014, ai danni di un imprenditore. Al termine degli accertamenti di rito, è stato associato alla Casa circondariale di Santa Maria Capua Vetere, ove sconterà la pena.