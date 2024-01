Ricercato in mezz’Europa catturato dalla polizia in una casa di cura

Mandato di arresto dell’autorità belga

CASAL DI PRINCIPE. La Polizia di Stato di Caserta ha arrestato un uomo di 34 anni, in quanto condannato a 3 anni di reclusione per reati contro il patrimonio.

La Squadra Mobile, in esecuzione di un mandato di arresto europeo emesso dall’Autorità giudiziaria del Belgio lo scorso novembre, ha rintracciato il soggetto a Casal di Principe. Dopo accertamenti sull’identità della persona, è stato individuato in una casa di cura e custodia, mentre stava scontando una misura di sicurezza. Lo stesso dovrà espiare la pena di 3 anni di reclusione poiché condannato per reati contro il patrimonio commessi in Belgio nel 2022.

All’esito del giudizio di convalida della misura, tenutosi nella mattina odierna, è stato messo a disposizione della Corte di Appello di Napoli per l’avvio delle procedure di estradizione.