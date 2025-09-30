Ricercato stanato in un B&B a S. MARIA C.V.

Dovrà scontare una pena residua pari a 1 anno, 1 mese e 9 giorni di reclusione

SANTA MARIA CAPUA VETERE – Blitz dei Carabinieri nella mattinata di oggi, 30 settembre 2025, a Santa Maria Capua Vetere, dove i militari del Nucleo Operativo e Radiomobile della locale Compagnia hanno eseguito un Mandato d’Arresto Europeo emesso dall’Autorità Giudiziaria polacca nei confronti di 48enne, originario della Polonia.

Il provvedimento restrittivo è legato a gravi reati di associazione per delinquere finalizzata all’evasione fiscale e contributiva. L’uomo è stato rintracciato dai militari nei pressi di un B&B sammaritano, dove alloggiava da qualche giorno.

Secondo quanto accertato, il 48enne risultava inserito in una rete criminale dedita a frodi fiscali di rilevante entità. Al momento del controllo non ha opposto resistenza ed è stato immediatamente tratto in arresto.

Dopo le formalità di rito in caserma, l’arrestato è stato accompagnato presso la Casa Circondariale di Santa Maria Capua Vetere, dove dovrà scontare una pena residua pari a 1 anno, 1 mese e 9 giorni di reclusione.