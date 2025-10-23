Ricettazione, fabbricazione e possesso di documenti falsi: 56enne in cella dopo la condanna

23 Ottobre 2025 - 17:30

Già noto alle forze dell’ordine, deve espiare una pena residua di tre anni e ventitré giorni di reclusione

CESA – Nella serata di ieri, 22 ottobre 2025, i Carabinieri della Stazione di Cesa, hanno dato esecuzione a un provvedimento di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli Nord – Ufficio Esecuzioni Penali nei confronti di un 56enne residente nel comune atellano.

Il soggetto, già noto alle forze dell’ordine, deve espiare una pena residua di tre anni e ventitré giorni di reclusione per ricettazione, possesso e fabbricazione di documenti falsi, a seguito di condanne divenute definitive per reati commessi a Cesa nel 2022.

L’arrestato, al termine delle formalità di rito, è stato accompagnato presso la Casa Circondariale di Santa Maria Capua Vetere, a disposizione dell’autorità giudiziaria competente.

Il provvedimento rientra nell’attività ordinaria di controllo del territorio e di esecuzione delle sentenze definitive da parte dell’Arma dei Carabinieri, finalizzata a garantire il rispetto della legge e la sicurezza della collettività.

