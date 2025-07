Riesce ad evitare il carcere per spaccio di droga stando in Svizzera. “Fregato” dalla visita ai parenti

SEI SU TIK TOK? ANCHE NOI! CLICCA QUI PER VEDERE LE FLASH NEWS DI CASERTACE

CAPUA – Al casello autostradale di Capua, gli agenti della Polizia Stradale di Napoli Nord hanno fermato un uomo di 40 anni, originario di Caserta ma residente in Svizzera, che si è mostrato subito nervoso al momento del controllo.

Il comportamento sospetto ha insospettito i poliziotti, che hanno deciso di approfondire l’identità del conducente. Attraverso la banca dati è emerso che sull’uomo pendeva un provvedimento definitivo: doveva scontare una pena residua di 4 anni e 10 giorni di carcere per condanne legate allo spaccio di droga, emesse dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere.

Il 40enne, dunque, non era un semplice automobilista in viaggio, ma un soggetto già condannato per reati gravi e ricercato dalla giustizia italiana. L’uomo è stato subito arrestato e accompagnato in carcere, dove sconterà il periodo di reclusione previsto.