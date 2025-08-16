Rinnoviamo Casapesenna. Il gruppo consiliare va all’attacco sui lavori di Corso Europa e sulla fibra. Per quanto riguarda la parola “camorra” mai accuse precise, ma solo strumentalizzazioni

Presa di posizione degli avversari politici di Marcello De Rosa, vero dominus dell’amministrazione comunale

COMUNICATO STAMPA

Il gruppo consiliare di minoranza “Rinnoviamo Casapesenna” ritiene necessario portare all’attenzione dell’opinione pubblica alcune criticità emerse negli ultimi giorni, che stanno suscitando crescente malcontento tra i cittadini.

Lavori su Corso Europa:

Numerose segnalazioni e interrogazioni consiliari hanno evidenziato gravi criticità sullo stato del cantiere. Ci si chiede se davvero si debba arrivare a denunciare pubblicamente su ogni piattaforma o eventualmente in Consiglio Comunale affinché vengano rispettate le più basilari norme di sicurezza: assenza di segnaletica, transenne pericolanti, marciapiedi incompleti, barriere architettoniche non rimosse, zone lasciate aperte al traffico in condizioni non sicure. Un cantiere lasciato spesso in condizioni di abbandono e con evidenti mancanze gestionali.

Lavori della fibra:

Ulteriore fonte di disagio è rappresentata dagli interventi ripetuti per la posa della fibra ottica. Strade danneggiate, ripristini mal eseguiti, continui scavi: la cittadinanza merita chiarezza sulla programmazione e sulla responsabilità dei ripristini.

Infine, un tema delicato:

In merito al comunicato istituzionale pubblicato dal Comune, condividiamo pienamente lo sgomento per ogni forma di violenza e ribadiamo la nostra solidarietà a chi l’ha subita. Tuttavia, non possiamo non rilevare come si sia fatto riferimento a presunti “atti di stampo camorristico” in maniera generica e poco responsabile, finendo per alimentare ancora una volta uno stigma collettivo verso l’intera comunità. È importante distinguere le responsabilità individuali dai giudizi sulla collettività. Il nostro paese merita rispetto e non può essere continuamente rappresentato come teatro di criminalità diffusa. Da sempre subiamo accuse e strumentalizzazioni, anche personali, che nulla hanno a che vedere con l’attività politica o con la realtà dei fatti. Un episodio spiacevole non deve diventare occasione per rilanciare la solita retorica legalitaria, spesso più propagandistica che concreta.

Chiediamo rispetto per Casapesenna e per i suoi cittadini.

Chiediamo una gestione responsabile, trasparente e concreta dei problemi quotidiani.

E continueremo a farlo, senza urlare, ma con determinazione.

Il

Gruppo Consiliare di Minoranza – Rinnoviamo Casapesenna.