RIPESCAGGIO IN C DELLA CASERTANA. Pubblicati i gironi della Serie C e c’è ancora (per poco) una X al posto dei falchetti. SETTE CAMPANE, TUTTA LE GEOGRAFIA DELLE SQUADRE

Si attende evidentemente l’esito del ricorso al consiglio di Stato che, probabilmente, a questo punto la Reggina presenterà. Un angolo infuocato a Napoli Sud tra Turris, Juve Stavia e Sorrento. Poi c’è Giugliano e i tre capoluoghi di provincia: Benevento, Avellino e (al 99%) Caserta

CASERTA – Una x per la ventesima squadra della Serie B, un’altra per l’ultima squadra del Girone C di Serie C.

Al 99% i due segni saranno sostituiti dal Brescia, ripescata in seconda divisione dopo l’esclusione della Reggina, e dalla Casertana, ripescata dalla Serie D.

Chiusa, invece, la partita del Perugia che, con il Lecco vincitore al Tar, non potrà aspirare a sostiuire da ripescata la squadra lombarda.

La Casertana, qualora la Reggina presentasse ricorso al Consiglio di Stato e questo dovesse ribadire la decisione del Tar che ha addirittura ritenuto irricevibile la doglianza presentata dai calabresi, entrerebbe a far parte di un girone C ricchissimo di derby campani.

Partiamo dalle città legate alla provincia di Napoli: Juve Stabia, la neo promossa Sorrento, la Turris, tre squadre che esprimono centri a dieci chilometri uno dall’altro. E, infine, il Giugliano. Le altre tre squadre campane rappresentano i tre capoluoghi di provincia non presenti in Serie A (Napoli e Salernitana). Ai nastri di partenza, quindi, ci sarà il retrocesso Benevento,

e – al 99% – la

Per quanto riguarda le piazze più importanti, torna il Catania, che ha dominato l’anno scorso il suo girone di Serie D, c’è il Messina, c’è il Foggia, sconfitto nella finale play off dal Lecco, Latina, Taranto e Brindisi, squadre che in passato (Taranto e Latina più recentemente, il Brindisi negli anni Settanta) hanno militato in Serie B. C’è il Potenza, capoluogo di regione, il Crotone che, al pari del Benevento, ha vissuto qualche recente esperienza in Serie A.

Per quanto riguarda i centri demograficamente più piccoli, secondo campionato per i laziali del Monterosi Tuscia, per l’Audace Cerignola che, di nuovo, aspettano il super derby con il Foggia capoluogo di provincia dopo i playoff, i lucani del Picerno, anche in questo caso super derby con il capoluogo Potenza, il Monopoli, ormai strutturato da anni in terza serie, e il Virtus Francavilla che aspetta l’inedito derby con la neopromossa Brindisi, squadra del proprio capoluogo di provincia.

Come si può notare, il Pescara è stato spostato dal girone C a quello B, proprio per far posto alla ics della Casertana. Una notizia che ha fatto molto piacere a Benevento e Foggia, squadre che puntano chiaramente alla promozione diretta e che avrebbero avuto nella squadra allenata da Zdenek Zeman un ostico avversario.

Sintetizzando, il girone C sarà costituito da sette squadre campane, sei nella remota ipotesi che la Reggina vinca il ricorso al Consiglio di Stato, sei pugliesi, due siciliane, due lucane, due laziali, una calabrese.