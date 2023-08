RIPESCAGGIO IN SERIE C DELLA CASERTANA. Ecco il calendario della stagione 23/24. La prima in casa, ma l’esordio può essere rinviato. TUTTE LE PARTITE 8 Agosto 2023 - 20:35

Il primo derby sarà alla terza giornata contro il Benevento. Finale di passione tra Giugliano e Sorrento CASERTA – Nelle scorse ore la Lega Pro ha reso noto il calendario 2023/2024 dei tre gironi di Serie C che partiranno tra qualche settimana. Andando ad analizzare i matches di quella squadra che al momento è solo una X, ma tra qualche settimana sarà ufficialmente la Casertana, miracoli a Reggio Calabria permettendo, il campionato inizierà il 3 settembre – ritardi giudiziari esclusi – e la Casertana affronterà il Monopoli. Nel caso in cui la Casertana dovesse richiedere un rinvio dell’inizio della stagione, proprio in virtù dell’assenza dell’ufficialità e quindi dei ritardi nella formazione della rosa, il campionato di falchetti inizierebbe la seconda giornata, il 10 settembre. Si tratterebbe di una trasferta in Sicilia, dove la Casertana affronterà il Messina. Alla terza giornata, poi, sarà l’ora del primo derby campano e sarà con il Benevento. Le altre sfide regionali dei falchetti saranno all’ottava giornata con l’Avellino, alla decima con la Juve Stabia, alla dodicesima con la Turris, alla diciottesima era diciannovesima, rispettivamente contro Giugliano e Sorrento.