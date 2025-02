Rischia di lasciare i pazienti senza ossigeno. Malvivente beccato da sanitari e operai della clinica Pineta Grande

Intervento provvidenziale di medici e infermieri, insieme ai tecnici della manutenzione per fermare il ladro di rame

CASTEL VOLTURNO – L’altro ieri, venerdì, un ladro è riuscito ad entrare nei locali interrati della clinica Pineta Grande, dove si trovano le condotte dell’ossigeno destinate alle stanze dei pazienti per asportare i cavi in rame utilizzati per fare arrivare il gas in corsia.

Il flusso di ossigeno, proprio per colpa di questo furto in atto, era calato bruscamente, cosa che che avrebbe potuto compromettere la sicurezza dei pazienti. Grazie alla prontezza del personale medico e paramedico, sono state subito attivate delle bombole di ossigeno di riserva, prevenendo qualsiasi problema.

Quando i medici hanno segnalato l’incidente, gli addetti alla manutenzione si sono recati immediatamente nell’impianto, scoprendo il ladro mentre cercava di rubare circa 20 metri di rame.

L’intervento tempestivo degli addetti alla manutenzione ha impedito che il furto si concretizzasse, evitando possibili gravi conseguenze per i degenti. Il malvivente è riuscito a fuggire.