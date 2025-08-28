Rissa davanti a nota pizzeria del lungomare. Spintoni e minacce con una pistola
28 Agosto 2025 - 09:06
MONDRAGONE – Mercoledì sera, ieri, il lungomare di Mondragone è stato scenario di un acceso alterco. Davanti alla pizzeria “92 Grammi”, due uomini – stando a quanto riferito da alcuni testimoni – hanno ingaggiato una violenta lite.
Si trattava di persone, tante persone, spostatesi sul lungomare a seguito della sospensione del vicino Pizza Festival.
La discussione, nata per motivi non ancora chiari, avrebbe rapidamente oltrepassato i toni verbali. Secondo le prime, uno dei due avrebbe impugnato una pistola e l’altro un coltello.
Minacce con arma, ma non utilizzata. La presenza di pistola e coltello ha comunque scatenato il panico tra i passanti e i clienti dei locali limitrofi.
Non risultano feriti, ma gli accertamenti sono ancora in corso per chiarire le dinamiche e l’eventuale uso di armi.