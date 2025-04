Rissa in piazza Vittorio Emanuele, corsa in ospedale per un giovanissimo 23 Aprile 2025 - 11:19

Indagini in corso da parte degli agenti di polizia del locale commissariato guidato dal primo dirigente Valerio Consoli NON DIMENTICARTI DI SEGUIRE CASERTACE NELLA COMMUNITY WHASTAPP

CLICCA QUI -> https://chat.whatsapp.com/DAgb4AcxtG8EPlKwcTpX20 AVERSA – Rissa in pieno centro ad Aversa alle 21 e 30 di sabato scorso. Un gruppo di stranieri si è reso responsabile di una lite in piazza Vittorio Emanuele. Ad avere la peggio un ragazzo di origini egiziane, raggiunto da un oggetto appuntito, forse un coltello. Ferito, è stato trasportato all’ospedale Moscati di Aversa dove il personale sanitario gli ha riscontrato ferite al volto. Sull’episodio indagano i poliziotti del Commissariato di Aversa guidati dal primo dirigente Valerio Consoli. Potrebbero risultare decisive anche le immagini di videosorveglianza della zona.