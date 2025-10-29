Rissa nel centro storico di Gaeta: quattro giovani casertani allontanati per tre anni dalla città

Tre Divieti di Accesso ai pubblici esercizi e ai locali di intrattenimento (DACUR) della durata di due anni ciascuno nei confronti di giovani residenti a Gaeta e quattro provvedimenti di divieto di ritorno nel Comune di Gaeta per la durata di tre anni, nei confronti di giovani residenti nella provincia di Caserta

CASERTA – Non potranno mettere piede a Gaeta per i prossimi tre anni i quattro ragazzi provenienti dalla provincia di Caserta coinvolti nella violenta rissa avvenuta lo scorso 28 luglio nel cuore del centro storico della città.

Il Questore di Latina ha infatti firmato il divieto di ritorno nel comune nei loro confronti, a seguito delle indagini condotte dopo l’episodio che aveva visto protagoniste nove persone, tra cui due minorenni. Tutti i partecipanti erano stati identificati nelle ore successive alla lite.

Oltre ai giovani casertani, provvedimenti restrittivi sono stati disposti anche per tre ragazzi di Gaeta, ai quali è stato vietato l’accesso a bar, locali e altri esercizi pubblici della zona.