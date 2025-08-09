RISSA VIOLENTA. Caos in centro città, 43enne prende a pugni ambulanza e prova a picchiare carabinieri: ARRESTATO

SEI SU TIK TOK? ANCHE NOI! CLICCA QUI PER VEDERE LE FLASH NEWS DI CASERTACE

MADDALONI – Un 43enne di Maddaloni è stato arrestato ieri dai carabinieri per danneggiamento aggravato e resistenza a pubblico ufficiale. L’episodio è avvenuto nel tardo pomeriggio in piazza Generale Ferrara, dove era in corso una violenta rissa tra più persone.

I militari, intervenuti dopo una chiamata al 112, hanno trovato almeno tre persone coinvolte, tra cui un uomo particolarmente aggressivo. Per evitare l’identificazione, il 43enne ha prima colpito con un pugno il cofano di un’ambulanza del 118, giunta sul posto per assistere un ferito lieve, e poi ha tentato di aggredire i carabinieri.

Dopo un difficile intervento, i militari sono riusciti a bloccarlo e a portarlo in caserma. L’uomo è stato arrestato e posto ai domiciliari in attesa del giudizio con rito direttissimo.