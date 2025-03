Rossoblù corsari allo «Spinetti»: De Iorio, Quintigliano e Pirolozzi firmano il 3-2.

La società applaude il gruppo: «Partita difficile, combattuta fino all’ultimo secondo. Ma questo gruppo ha cuore e carattere: ce lo siamo meritati».

CELLOLE / PROCIDA (Pietro De Biasio) – Vittoria pesante e dal valore doppio per il Cellole Calcio, che sbanca il «Mario Spinetti» di Procida con un 3-2 sofferto ma meritato. La squadra di mister Marco Mazziotti dimostra carattere e solidità su un campo difficile, consolidando le proprie ambizioni playoff nella terzultima giornata del Girone A di Promozione.

La sfida si accende già al 12’: Gennaro Cicala si libera con astuzia e serve Luca De Iorio, che dai 25 metri lascia partire un destro imparabile. Il pallone si infila sotto l’incrocio: 0-1 e Cellole avanti. Il Procida di mister Francesco Cibelli non ci sta e spinge alla ricerca del pari, ma il portiere Christian Citarella si oppone con sicurezza. Al 22’ però i biancorossi trovano la via del gol con Lorenzo Costagliola: 1-1 e match di nuovo in equilibrio.

Gli ospiti non si scompongono e riprendono il comando delle operazioni. Al 26′ arriva l’episodio chiave: fallo netto su Edoardo Colonna in area, l’arbitro non ha dubbi e indica il dischetto. Dagli undici metri si presenta Christian Quintigliano, che con freddezza realizza il 2-1 per il Cellole. Il tris rossoblù arriva poco prima dell’intervallo: al 41′ corner dalla destra, Nicola Pirolozzi svetta più in alto di tutti e insacca il pesante 3-1.

Nella ripresa il Procida torna in campo con determinazione, alza il baricentro e al 54’ accorcia le distanze con un gol che porta di nuovo la firma di Costagliola che riapre i giochi: 2-3. Il Cellole soffre ma difende con ordine, ribattendo colpo su colpo le offensive isolane. I minuti scorrono e il finale diventa incandescente: il Procida spinge alla ricerca del pari, i rossoblù serrano i ranghi. Dopo sette minuti di recupero, il triplice fischio sancisce il successo della truppa agli ordini di mister Mazziotti. Al termine della gara, la società rossoblù esalta il gruppo: «Grande vittoria di carattere su un campo complicato. Si soffre insieme, si lotta insieme, si vince insieme! Un ringraziamento speciale al mister Mazziotti, allo staff e alla dirigenza. Un plauso ai calciatori per l’impegno e per il calcio che stanno proponendo».