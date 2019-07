Ruba 5 paia di occhiali da sole e scappa. I carabinieri lo arrestano mentre sono di passaggio

VILLA DI BRIANO – I carabinieri della Stazione di Frignano (CE), in Villa di Briano (CE), unitamente ai militari della stazione di Cancello e Arnone (CE) hanno proceduto all’arresto, in flagranza di reato per rapina, del cittadino del Burkina Faso M. B., cl. 1972, in italia senza fissa dimora, nullafacente.

L’uomo, dopo aver sottratto 5 paia di occhiali da sole da un negozio del luogo, scoperto da una dipendente, ha tentato con la forza scappare, ma le urla della ragazza hanno richiamato l’attenzione della pattuglia dei carabinieri della Stazione di Cancello e Arnone, in transito su quella via, subito supportata dai militari territorialmente competenti.

I Carabinieri hanno bloccato il malvivente e lo hanno accompagnato, su disposizione della competente A.G., presso la casa circondariale di Napoli Poggioreale.