Ruba portafoglio in Tribunale, davanti al giudice ammette: “ho fatto una stronzata”

Lo scorso 30 aprile si è recato in tribunale per accompagnare un conoscente quando salito al primo piano ha …

SANT’ARPINO – Ruba un portafoglio all’interno di una borsa lasciata incustodita nel corridoio del tribunale di Latina, arrestato un 43enne di Sant’Arpino.

L’ uomo, lo scorso 30 aprile, aveva accompagnato un conoscente per una causa in tribunale. Salito al primo piano del palazzo di giustizia ha notato una borsa su una sedia la cui proprietaria era all’interno di una stanza per sottoscrivere un atto. Il 43enne ha rubato il portafoglio e si è allontanato.

Nel frattempo la vittima, ha denunciato l’accaduto ai carabinieri. Dalle immagini della videosorveglianza il responsabile è stato subito identificato ed arrestato. “Aggia fatt ‘na strunzata”, ha detto il 43enne al cospetto del giudice monocratico del Tribunale di Latina, Enrica Villani, la quale lo ha rimesso in libertà e fissato per il prossimo 4 luglio il rito direttissimo.