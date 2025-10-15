Tentano di rubare una bici elettrica: rintracciati e denunciati

Grazie alla descrizione fornita e alla tempestività dell’intervento, i militari della locale Stazione sono riusciti a rintracciare e identificare i due presunti autori del gesto, trovati poco distante dal luogo del furto

CASAGIOVE – Nel pomeriggio di ieri, 14 ottobre 2025, a Casagiove, i Carabinieri della locale Stazione hanno denunciato in stato di libertà due giovani, entrambi senza fissa dimora e con precedenti di polizia, ritenuti responsabili di tentato furto aggravato.

Secondo quanto ricostruito dai militari dell’Arma, i due, un 19enne originario del Marocco, e un 18enne di nazionalità tunisina — avrebbero tentato di asportare una bicicletta parcheggiata in via Nazionale Appia, manomettendo la catena antifurto che la assicurava a un palo.

L’azione, tuttavia, non è passata inosservata: la vittima del tentato furto ha immediatamente segnalato l’accaduto ai Carabinieri, che hanno avviato immediate e accurate ricerche nelle zone limitrofe.

Grazie alla descrizione fornita e alla tempestività dell’intervento, i militari della locale Stazione sono riusciti a rintracciare e identificare i due presunti autori del gesto, trovati poco distante dal luogo del tentato furto.

Condotti in caserma per gli accertamenti di rito, i giovani sono stati denunciati in stato di libertà alla competente Autorità Giudiziaria per il reato di tentato furto aggravato.

La bicicletta, che presentava segni evidenti di manomissione alla catena di sicurezza, è stata restituita al legittimo proprietario.