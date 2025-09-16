Rubano corrente, sigarette di contrabbando e mezzo chilo di “fumo” in casa di un 29enne. Maxi operazione nelle case popolari

MONDRAGONE – Un’operazione congiunta dei Carabinieri del Reparto Territoriale, con il supporto del Nucleo Cinofili di Sarno, dei Vigili del Fuoco e di tecnici Enel, è stata condotta ieri mattina ai “Palazzi Azzurri” di via Palermo. Il servizio ha portato all’arresto di un pregiudicato e a numerose sanzioni amministrative.

Un 29enne, già noto alle forze dell’ordine, è stato tratto in arresto per detenzione di sostanza stupefacente finalizzata allo spaccio. Durante le perquisizioni sono stati rinvenuti 442,84 grammi di hashish. L’uomo è stato posto agli arresti domiciliari.

I controlli hanno inoltre accertato irregolarità relative al furto di energia elettrica, con due denunce immediate e undici contestazioni amministrative. Un 50enne è stato sanzionato con 5.000 euro per detenzione di 2,9 kg di sigarette di contrabbando.

Nel corso dell’operazione sono stati sequestrati, nelle aree comuni del complesso residenziale, 197 grammi di marijuana, 251,3 grammi di hashish, 10 grammi di cocaina, 1,8 grammi di crack e materiale per il confezionamento e dosaggio degli stupefacenti.

L’attività rientra nel piano di controllo straordinario del territorio disposto dal Comando Provinciale Carabinieri di Caserta.