Rubano nel garage, minacciano il proprietario col coltello: ARRESTATI

CASAPULLA – La notte scorsa a Casapulla, tre giovani di origine nordafricana, tutti diciannovenni, sono stati arrestati dai carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Santa Maria Capua Vetere dopo aver messo a segno un furto in abitazione sfociato in una rapina impropria.

Erano da poco passate le 4 del mattino quando i ladri si sono introdotti in un garage di via appia antica, portando via una bicicletta elettrica del valore di oltre 900,00 euro.

Il proprietario, insospettito dai rumori provenienti dal box, è sceso in strada insieme al figlio sorprendendo i malviventi mentre tentavano la fuga.

Ne è nata una colluttazione: i tre, per garantirsi la fuga, hanno estratto i coltelli e minacciato la vittima, costringendola a lasciarli andare.

Sul posto, allertati da una richiesta di intervento attraverso il numero di emergenza “112”, sono giunti i carabinieri, che hanno raccolto la testimonianza e la descrizione dei fuggitivi. Poco distante è stata ritrovata anche una mountain bike rossa abbandonata da uno dei ladri durante la fuga.

Le ricerche sono durate poco: una ventina di minuti dopo, lungo via Nazionale Appia, i militari hanno intercettato tre ragazzi le cui fattezze e l’abbigliamento corrispondevano perfettamente alle indicazioni fornite dal denunciante. Fermati e controllati, sono stati trovati in possesso delle biciclette elettriche rubate poco prima.

Portati in caserma, i tre sono stati riconosciuti come responsabili anche di un altro precedente furto in appartamento, commesso nella stessa nottata, durante il quale avevano sottratto alla vittima i documenti di riconoscimento poi rinvenuti nelle loro tasche.

Dopo le formalità di rito, i tre giovanissimi sono stati associati presso la casa circondariale di Santa Maria Capua Vetere a disposizione dell’autorità giudiziaria.