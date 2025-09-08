S.MARIA A VICO. Cade mentre scarica un furgone e si fa male. Ci ricorda il fallito lancio del sacchetto in quel di Acerra

Il fatto si è verificato verso mezzogiorno

SANTA MARIA A VICO – E’ caduto dal furgone, in via Brecciale, mentre scaricava della merce ed è rimasto contuso.

C’è chi parla di un trauma cranico, anche se ci sembra un po’ difficile validare questa tesi, visto che la distanza tra lo scalino di un furgone e il terreno è molto piccola.

Però chissà, magari stava sollevando un sacco pesante che cadendo lo ha letteralmente sotterrato, così come accadde, ci ricordiamo un fatto, diversi anni fa ad Acerra quando una persona che aveva deciso di buttare i sacchetti dei rifiuti dal proprio balcone. L’uomo si sbilanciò, cascò dal balcone al secondo piano, ma rimase illeso in quanto i sacchetti che non era riuscito a far partire gli fecero in pratica da airbag.