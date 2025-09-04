S.MARIA C.V. Agguato con spranghe e coltelli in piazza Mazzini: 21enne ferito all’ospedale

S.MARIA C.V. – Un violento agguato con spranghe e coltelli si è consumato ieri sera, mercoledì, in Piazza Mazzini.

La vittima dell’aggressione è un giovane uomo di 21 anni, ferito in modo seria ma non in pericolo di vita.

Secondo quanto ricostruito, il ragazzo è stato colpito da più colpi tra spranga e coltelli e riporta tagli profondi sul braccio, oltre a ferite al volto.

È stato trasportato in ambulanza all’ospedale di Caserta per le cure necessarie.

Sul posto sono immediatamente intervenuti i Carabinieri della locale Stazione per indagare sulla dinamica dell’aggressione.