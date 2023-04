S. MARIA C.V. Armato di coltello semina il panico per le vie della città: 30enne nei guai

E’ grazie al tempestivo intervento degli agenti del locale commissariato di polizia che si è evitato il peggio

SANTA MARIA CAPUA VETERE – Armato di coltello semina il panico per le vie della città, fermato dalla polizia. E’ quanto accaduto ieri sera in viale Eugenio Della Valle a Santa Maria Capua Vetere, protagonista un 30enne albanese che nella tarda serata di ieri si è reso responsabile di un episodio di follia. L’uomo avrebbe litigato con la fidanzata, entrambi alloggiati presso il residence di via Jan Palach, e dopo la lite con la compagna si è allontanato dal residence armato di coltello.

allertare il 113 è stato proprio il titolare della struttura dopo aver visto il 30enne entrare nella cucina della struttura, sottrarre un coltello per poi dirigersi in strada. Intercettato e bloccato da una volante degli agenti del locale Commissariato in viale Eugenio Della Valle. Sul posto si è portata anche un’ambulanza. I sanitari lo hanno sedato ritenendo non necessario il trattamento sanitario obbligatorio.