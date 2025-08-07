S.MARIA C.V. Bici elettrica contro auto: ragazza 17enne in ospedale

Donna trasportata all’ospedale di Caserta

S.MARIA C.V. – Paura oggi in via Albana, dove si è verificato un incidente stradale che ha coinvolto una bici elettrica e un’automobile. L’impatto è avvenuto in circostanze ancora in fase di accertamento da parte delle autorità competenti.

Ad avere la peggio è stata R. S., 17enne residente a Santa Maria Capua Vetere, che guidava la bici elettrica. La ragazza è rimasta ferita nell’impatto ed è stata prontamente soccorsa e trasportata all’ospedale di Caserta.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e le forze dell’ordine, che hanno provveduto a regolare il traffico e a raccogliere i rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.