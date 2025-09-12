S. MARIA C.V. Blitz dei carabinieri nel rione IACP: 4 ARRESTI

L’operazione si inserisce in un più ampio piano di contrasto al traffico di droga

SANTA MARIA CAPUA VETERE – Blitz dei carabinieri all’alba di questa mattina nel rione Iacp. Le forze dell’ordine hanno tratto in arresto quattro persone, ritenute coinvolte in attività di spaccio di sostanze stupefacenti.

In manette sono finiti S.C., P.C., D.F. e A.D., tutti residenti in zona. L’operazione si inserisce in un più ampio piano di contrasto al traffico di droga messo in atto dai militari per rafforzare il controllo del territorio e tutelare la sicurezza dei cittadini.

Le indagini proseguono per delineare l’intera rete di contatti e possibili collegamenti con altri soggetti attivi nel mercato illecito.