S. MARIA C.V. Blitz della Municipale: droga sequestrata in piazza e controlli a tappeto in città

L’operazione rientra nel più ampio piano di monitoraggio e prevenzione disposto sul territorio comunale per garantire maggiore sicurezza ai cittadini

SANTA MARIA CAPUA VETERE – Nella serata di lunedì, 1 settembre, una pattuglia della Polizia Municipale ha fermato per accertamenti un gruppo di ragazzi di origine nordafricana in piazza Matteotti, proprio all’esterno del Duomo cittadino

Al termine dell’attività di controllo, gli agenti hanno rinvenuto e posto sotto sequestro una notevole quantità di sostanza stupefacente, ben occultata dai giovani. La scoperta ha destato particolare allarme in considerazione della centralità del luogo e della presenza di numerosi cittadini in quell’orario.

Le verifiche non si sono fermate lì: la Polizia Municipale ha infatti esteso i controlli anche in piazza Mazzini e nelle aree periferiche della città. Sono stati sottoposti a verifica numerosi soggetti e veicoli, alcuni dei quali sequestrati in quanto risultati sprovvisti di copertura assicurativa.