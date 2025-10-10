S. MARIA C.V. Cocaina, hashish e crack: maxi blitz dei carabinieri

Due persone sono finite in manette e altrettante sono state denunciate

SANTA MARIA CAPUA VETERE – I Carabinieri della Compagnia di Santa Maria Capua Vetere, con il supporto del Nucleo Cinofili di Sarno, del Nucleo Ispettorato del Lavoro (NIL), dell’ASL e dell’ADM di Caserta, hanno svolto un servizio straordinario di controllo del territorio, conclusosi con due arresti, due denunce e sanzioni amministrative nei confronti di alcune attività commerciali.

Nel corso delle operazioni, un 24enne di Macerata Campania è stato arrestato per detenzione illecita di sostanze stupefacenti. A seguito di perquisizione presso la sua abitazione, i militari hanno rinvenuto 3,5 grammi di cocaina, 4,3 grammi di crack, 1,4 grammi di hashish e materiale per il confezionamento della droga. Il giovane è stato condotto presso la casa circondariale di Santa Maria Capua Vetere.

Nell’ambito dello stesso servizio, i Carabinieri hanno arrestato anche un 53enne di Macerata Campania, trovato in possesso di 34 grammi complessivi tra crack e cocaina, un bilancino di precisione e 510 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività di spaccio. Anche per lui sono scattate le manette e la traduzione presso la casa circondariale di Santa Maria Capua Vetere.

Un 57enne e una 48enne di Santa Maria Capua Vetere sono stati invece denunciati in stato di libertà per detenzione di sostanze stupefacenti. Durante una perquisizione domiciliare, i militari hanno sequestrato 4,5 grammi di crack, 3,13 grammi di hashish, un bilancino di precisione, materiale per il confezionamento e 550 euro in contanti, presumibilmente derivanti dallo spaccio.