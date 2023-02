S. MARIA C.V. Colpi di pistola contro la casa di un 28enne: indaga la polizia

La vittima era ai domiciliari

SANTA MARIA CAPUA VETERE – Colpi di pistola esplosi contro l’abitazione di un pluripregiudicato ai domiciliari: tragedia sfiorata a Santa Maria Capua Vetere.

E’ successo ieri sera alle 22.30 circa, in via Roberto D’Angiò. La finestra di un appartamento, abitato da S. M.28 anni con vari precedenti che nello scorso ottobre in una rissa nella zona della movida dell’anfiteatro era stato colpito alla coscia sinistra da un colpo di arma da fuoco, al primo piano di uno stabile è stata centrata da dodici di colpi di pistola.

Sulla vicenda indagano gli uomini del commissariato di Santa Maria Capua Vetere e della Squadra Mobile della Questura di Caserta.