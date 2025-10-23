S.MARIA C.V. Coltelli e droga nella notte in piazza Mazzini: tre giovani denunciati

Tra i 17 e i 19 anni

S.MARIA C.V. – Nel corso della notte, a Santa Maria Capua Vetere, nel corso di un controllo in Piazza Mazzini, i carabinieri della sezione Radiomobile della locale Compagnia hanno denunciato tre giovani egiziani.

Due di loro, di 19 e 18 anni, entrambi residenti a San Prisco e ospitati in una comunità del posto, sono stati fermati e trovati in possesso di due coltelli con lama lunga 21 centimetri. Per entrambi è scattata la denuncia in stato di libertà per porto ingiustificato di armi od oggetti atti a offendere.

Nel corso della stessa operazione, i militari hanno denunciato anche un 17enne, connazionale dei primi due e residente in Caserta, ospitato presso una comunità locale. Il ragazzo è stato trovato in possesso di 22 grammi di hashish e dovrà rispondere dell’accusa di detenzione illegale di sostanza stupefacente.

Le attività di controllo dei carabinieri rientrano nei servizi di prevenzione e contrasto ai reati in materia di armi e stupefacenti disposti sul territorio sammaritano.