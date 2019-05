S. MARIA C.V. Dibattito sul rapporto tra azione giudiziaria e libertà d’impresa: presente Raffaele Cantone, Rubino De Ritis ed altri docenti e magistrati

SANTA MARIA CAPUA VETERE – Sul rapporto tra l’azione della giustizia e la libertà di impresa, si terrà il 31 maggio 2019 alle ore 9.30 un incontro/confronto a Santa Maria Capua Vetere, moderato dal prof. Massimo Rubino De Ritis, ordinario di diritto commerciale al Dipartimento di Giurisprudenza della Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli, sede dei lavori nella bella cornice di Palazzo Melzi. Interverranno, dopo i saluti del Rettore prof. Giuseppe Paolisso, e del direttore di Dipartimento, prof. Lorenzo Chieffi, diversi esponenti delle istituzioni e del mondo accademico, tra cui Raffaele Cantone (presidente Anac ) , il Prefetto di Caserta Raffaele Ruberto, docenti, magistrati, avvocati.

Si tratta di una tavola rotonda dall’avvincente titolo “Legalità e tutela della libertà di iniziativa economica nell’amministrazione e nel controllo giudiziario delle aziende”, patrocinata dall’Università, Ordine degli Avvocati di Santa Maria, Confindustria Caserta e GRALE, che, come ci anticipa il prof. Rubino De Ritis, “consente di approfondire il legame tra l’azione della giustizia e lo sviluppo delle imprese: in assenza di certezze, a causa di un tessuto normativo a volte incoerente, non è facile fare impresa”.