S. MARIA C. V. Droga nel reggiseno e nelle mutandine per il figlio in cella: blitz della penitenziaria, madre 53enne denunciata 6 Agosto 2025 - 15:09

La droga era destinato al figlio detenuto per rapina e spaccio di sostanze stupefacenti SANTA MARIA CAPUA VETERE– Una 53enne di Santa Maria Capua Verere, M. M. è stata denunciata a piede libero, ieri mattina, dagli agenti della polizia penitenziaria del carcere “Uccella” nel tentativo di introdurre in carcere, durante i colloqui, 164 grammi di hashish e 30 grammi di cocaina destinati al figlio A.R., 34 anni, detenuto nel reparto Tevere per precedenti reati di rapina e spaccio di stupefacenti.

La droga era nascosta nel reggiseno e occultata anche nelle mutandine della donna.

Nonostante la carenza di personale e le difficoltà operative, la polizia penitenziaria continua la sua azione costante di contrasto allo spaccio all’interno delle carceri.