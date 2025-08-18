Ieri sera, in occasione dello spettacolo pirotecnico

S.MARIA C.V. – Fuochi d’artificio e una sorpresa d’amore: la proposta di matrimonio davanti all’Anfiteatro. Un finale da favola per la serata del 17 agosto a Santa Maria Capua Vetere, dove l’attesissimo spettacolo piromusicale ha fatto da cornice a un momento indimenticabile per due giovani innamorati. Tra le luci colorate dei fuochi e le note della musica, un gesto romantico ha emozionato centinaia di persone presenti nella piazza davanti all’Anfiteatro.

Salvatore ha deciso di rendere la sera speciale nel modo più simbolico possibile: un mazzo di rose rosse tra le mani, un anello nascosto in tasca e il cuore in gola. Ha raggiunto la sua compagna, Anna, si è inginocchiato e le ha chiesto di diventare sua moglie. Davanti a parenti, amici e perfetti sconosciuti diventati testimoni di quel momento magico, la risposta non si è fatta attendere: “Sì”. Un “sì” carico di emozione, accolto da un lungo applauso e da una pioggia di auguri.

Salvatore Munno e Anna Cattolico sono una coppia da oltre tredici anni. La loro storia è iniziata nella villa comunale della città, lo stesso luogo dove si sono scambiati il primo bacio. Tra gioie condivise e momenti difficili – come la dolorosa perdita del padre di Anna – il loro legame si è rafforzato nel tempo grazie a una profonda intesa e a un amore autentico.