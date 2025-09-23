S. MARIA C.V. Gianmarco Cirrone, il giovane chef sammaritano che porta in alto la cucina locale

Il giovane chef ha preso parte per il terzo anno consecutivo a Ischia Safari, una delle manifestazioni gastronomiche più prestigiose del Mezzogiorno

NON DIMENTICARTI DI SEGUIRE CASERTACE NELLA COMMUNITY WHASTAPP

CLICCA QUI -> https://chat.whatsapp.com/DAgb4AcxtG8EPlKwcTpX20

SANTA MARIA CAPUA VETERE – Con la giornata di ieri, 22 settembre, si è ufficialmente chiuso il ciclo dei grandi eventi culinari estivi che hanno visto tra i protagonisti lo chef Gianmarco Cirrone, volto e anima del Santupietro Restaurant di Santa Maria Capua Vetere.

Il giovane chef ha preso parte per il terzo anno consecutivo a Ischia Safari, una delle manifestazioni gastronomiche più prestigiose del Mezzogiorno, che riunisce i migliori chef stellati della Campania e non solo, con l’obiettivo di coniugare eccellenza culinaria e beneficenza.

Cirrone ha presentato la sua ormai celebre paella de marisco, piatto che lo rappresenta e che ha conquistato pubblico e colleghi. Non si tratta soltanto di una ricetta: dietro la sua passione per la cucina spagnola c’è anche un legame personale, dato che una parte della sua famiglia vive in Spagna. «La paella è un po’ la mia seconda casa – racconta – un piatto che porto nel cuore e che mi emoziona preparare ogni volta».

La presenza di Gianmarco in eventi di questa portata testimonia non solo il suo talento ai fornelli, ma anche il riconoscimento di una generazione giovane di imprenditori che credono nell’importanza della condivisione, della solidarietà e della promozione del territorio.

Per Santa Maria Capua Vetere, avere un ambasciatore come lui rappresenta un orgoglio e uno stimolo a guardare con fiducia al futuro. In un panorama gastronomico in continua evoluzione, la sua storia è quella di un ragazzo che con passione, sacrificio e radici ben salde dimostra come il talento possa diventare un bene per tutta la comunità.