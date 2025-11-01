S.MARIA C.V.. Gira in piazza armato di coltelli: denunciato ragazzino

E’ ONLINE IL PODCAST “IL COLPO! QUATTRO CITTA’, QUATTRO STORIE CRIMINALI – CLICCA QUI PER ASCOLTARLO GRATIS SU SPOTIFY

SANTA MARIA CAPUA VETERE – Un giovane è stato denunciato per porto di oggetti atti ad offendere dopo che i Carabinieri lo hanno sorpreso in piazza Mazzini a Santa Maria Capua Vetere mentre era in possesso di due coltelli a serramanico. Il fatto è avvenuto ieri, 31 ottobre, nel corso di un’operazione di controllo straordinario del territorio che ha coinvolto anche i comuni limitrofi.

L’attività, condotta dalla Compagnia di Santa Maria Capua Vetere, rientra in un più ampio servizio di prevenzione e contrasto alle violazioni in materia di sicurezza. L’uomo è stato deferito all’Autorità Giudiziaria, mentre i militari hanno sequestrato i coltelli. I controlli dell’Arma nel territorio continueranno nei prossimi giorni.