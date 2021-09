S. MARIA C.V. Il giornalista Pasquale De Rosa minacciato dal candidato Giovanni Di Costanzo e da suo figlio per un articolo sulle elezioni del 3 e 4 ottobre

IN CALCE ALL’ARTICOLO IL VERBALE DI RATIFICA DI QUERELA Il collega, a cui va la nostra solidarietà, ha sporto denuncia presso la locale stazione dei carabinieri. Ai due denunciati, per diritto di replica, l’invito di Casertace a spiegare l’accaduto

SANTA MARIA CAPUA VETERE Minacciato telefonicamente per avere pubblicato un articolo con proprie considerazioni su argomenti di attualità politica sul blog Casertareport.com di cui è responsabile, relativo alle elezioni comunali a Santa Maria Capua Vetere del 3 e 4 ottobre prossimi.

E’ quanto accaduto nella prima serata di ieri, giovedì 23 settembre, al giornalista Pasquale De Rosa che oggi ha sporto regolare denuncia presso la stazione dei carabinieri della città di Santa Maria C.V. (in calce all’articolo il verbale redatto dai militari dell’Arma). Al collega Pasquale De Rosa la piena solidarietà di Casertace. Ai denunciati, invece, l’invito della nostra testata ad intervenire e dire la propria sul caso che andiamo ad esporre.

Pasquale De Rosa, che svolge l’attività di giornalista da oltre vent’anni, ha dunque ricevuto ieri sera due telefonate da altrettanti numeri di cellulari a lui noti. In entrambi i casi il collega ha riconosciuto le voci dall’altro capo del telefono: la prima chiamata, ha denunciato ai carabinieri, è stata di Giovanni Di Costanzo, candidato nella lista Liberi per Santa Maria Capua Vetere per Raffaele Aveta sindaco; la seconda telefonata da parte di Roberto Di Costanzo, figlio di Giovanni. “Conoscendo entrambi da tempo – ci ha spiegato De Rosa – ho richiamato il secondo numero con l’intento di raggiungerli sotto la loro abitazione, al fine di capire se le minacce fossero fondate. Avendo trovato entrambi con atteggiamento minaccioso, sotto la loro residenza, ho prima fotografato con il mio cellulare i due Di Costanzo e, immediatamente dopo, ma inutilmente, ho cercato di allertare il loro candidato sindaco, Raffaele Aveta, impegnato in un evento elettorale in via Fiore, dove mi sono recato per raccontare l’accaduto a Giovanni Munno, sostenitore di Aveta. Ho poi raggiunto il vostro comando dove, insieme ai due Di Costanzo sopraggiunti sul posto, sono stato identificato dai militari dell’Arma accorsi con una volante”.

Questo il racconto che Pasquale De Rosa ha fatto a noi ed all’ufficiale che ha redatto il verbale di ratifica di querela. Giovanni Di Costanzo, oggi candidato a sostegno di Raffaele Aveta, è molto noto nella città del foro. Anni addietro, quando ad amministrare Santa Maria C.V. vi era la giunta comunale di Enzo Iodice, Di Costanzo era segretario cittadino dei Ds. A lui ed a suo figlio Roberto, per diritto di replica, ribadiamo l’invito a voler spiegare gli accadimenti sopra riportati.