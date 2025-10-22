S. MARIA C.V. Il sindaco firma ordinanza “anti-degrado”: via i rifiuti e ingressi sbarrati entro 20 giorni

Secondo quanto emerso dai sopralluoghi, l’immobile presenta elementi edilizi compromessi, vegetazione infestante, rifiuti abbandonati e varchi non chiusi che ne consentono l’accesso incontrollato

SANTA MARIA CAPUA VETERE – Il Sindaco di Santa Maria Capua Vetere, Antonio Mirra, ha firmato un’ordinanza contingibile e urgente per la messa in sicurezza e la bonifica di un immobile in condizioni di forte degrado, situato al piano terra di via Alcide De Gasperi. Il provvedimento si è reso necessario a seguito delle relazioni tecniche redatte dal personale dell’Ufficio Tecnico Comunale, che ha riscontrato criticità strutturali e ambientali tali da costituire un pericolo per la pubblica incolumità.

Secondo quanto emerso dai sopralluoghi, l’immobile presenta elementi edilizi compromessi, vegetazione infestante, rifiuti abbandonati e varchi non chiusi che ne consentono l’accesso incontrollato. Nonostante una prima diffida notificata il 27 agosto, le proprietarie non avrebbero adempiuto agli obblighi imposti, rendendo necessario un ulteriore intervento.



L’ordinanza, emessa ai sensi degli articoli 50 e 54 del Testo Unico degli Enti Locali (D.lgs. 267/2000), impone alle proprietarie dell’immobile:

Entro 10 giorni: la rimozione di tutti i rifiuti e materiali di risulta, con smaltimento certificato presso impianti autorizzati;

Entro 20 giorni: la messa in sicurezza dei varchi, la sostituzione della vetrata danneggiata e la stabilizzazione delle pannellature instabili;

La trasmissione di una relazione tecnica asseverata, a firma di un tecnico abilitato, per certificare l’avvenuta esecuzione degli interventi e la conformità alle norme vigenti.



Il Comune ha chiarito che, in caso di mancato rispetto dei termini, procederà con l’esecuzione d’ufficio degli interventi, addebitando le relative spese ai proprietari. Inoltre, si riserva di segnalare l’inottemperanza all’Autorità Giudiziaria, ai sensi dell’articolo 650 del Codice Penale, per l’inosservanza di un provvedimento legalmente dato dall’autorità.

