S.MARIA C.V. Incidente davanti al Bingo, 18enne ferito

S.MARIA C.V. – Un sinistro stradale si è verificato nelle prime ore della notte lungo via Nazionale Appia, nei pressi della sala Bingo. Intorno alle 2 del mattino, un’automobile è stata coinvolta in un incidente per motivi ancora da chiarire, attirando l’attenzione di alcuni residenti e automobilisti che si trovavano a transitare nella zona in quel momento.

A riportare conseguenze è stato un ragazzo di 18 anni del posto, rimasto ferito con diverse contusioni. I sanitari del 118 sono giunti prontamente sul luogo dell’accaduto, prestando assistenza immediata al giovane, che fortunatamente non ha avuto bisogno del trasporto in ospedale.

Le forze dell’ordine sono al lavoro per ricostruire l’esatta dinamica dell’episodio.